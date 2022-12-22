Şili Cumhurbaşkanı Boric, ülkesinin Filistin'de büyükelçilik açacağını söyledi

BUENOS Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, ülkesinin Filistin'deki maslahatgüzar seviyesindeki temsilciliğinin yükseltileceğini ve hükümeti süresinde bir büyükelçilik açılacağını duyurdu.

Şili basınında çıkan habere göre Cumhurbaşkanı Boric, ülkenin başkenti Santiago'da Filistin toplumunun düzenlediği Noel etkinliğine katıldı.

Boric, burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Filistin Kulübü'nde, yasa dışı bir işgale maruz kalan, mücadele eden ve haklarının çiğnendiğini gören bir topluluğu unutamayız." dedi.

Hükümetinin Filistin'deki resmi temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltileceğini belirten Boric, "Hükümet olarak aldığımız kararlardan biri, sanırım bunu daha önce açıklamadık, bununla risk alıyorum, Filistin'deki resmi temsilciliğin seviyesini bugün var olan maslahatgüzardan yükselteceğimizi ve uygun temsilciliği vermek için hükümetimiz döneminde bir elçilik açacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısında bulunan Boric, Filistin halkıyla dayanışmasını yineleyerek, "Burada bir dostunuz olduğunu ve geleneğinize çok saygı duyduğumu bilin. Bu durum yanlış anlaşılmasın, bu eylemlerin sevgiden ortaya çıktığını düşünelim." diye konuştu.

Şili Filistin Toplumu Başkanı Maurice Khamis de Şili'deki Filistin toplumu olarak Boric'e uluslararası hukuk ve insan haklarına bağlılığı için teşekkür etti.

Khamis, Şili'nin Filistin'deki temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin ile dayanışmasıyla bilinen Boric, 20 Eylül 2022'de ilk kez katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekmiş ve bunların normalleştirilmemesi gerektiğini söylemişti.

Boric, 16 Eylül 2022'de de İsrail'in Santiago Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu sunması için planlanan görüşmeyi kısa bir süre kala ertelemiş ve hükümete yakın kaynaklar, aynı gün farklı büyükelçilerin güven mektubunu kabul etmesine rağmen İsrailli elçinin görüşmesinin ertelenmesinin sebebini, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci öldürmesi olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine, İsrail Dışişleri Bakanlığı Şili'nin İsrail Büyükelçisi'ni kınama sunmak üzere bakanlığa çağırmıştı.