Şili Büyükelçiliği'nden 'Kadınları ve Çocukları Koruma' Paneli

Şili'nin Ankara Büyükelçiliğince "Kriz dönemlerinde kadınları ve çocukları korumak" başlıklı panel yapıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen panele, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) üyesi Patsili Toledo, UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Malti Gandhi, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Arcos, Türkiye ve Şili'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını belirterek, "Her iki ülke de bölgesel rol oynamayı hedefliyor, Türkiye Avrupa ile Asya arasında, Şili ise Pasifik bölgesi ile Güney Amerika arasında." dedi.

Türkiye ve Şili'nin uluslararası örgütlere ve ittifaklara aktif olarak katılım sağladığına dikkati çeken Arcos, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Arcos, "Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmek bizim için büyük önem taşıyor ve Türkiye'yi ortak çıkar ve hedefleri paylaşan bir ortak olarak görüyoruz." diye konuştu.

İki ülkenin aile ve toplum bağlarına büyük önem atfettiğine işaret eden Arcos, "Her iki ülke düşük doğum oranı nedeniyle nüfus artışında yavaşlama yaşıyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele ortak bir sorun haline geldi." ifadelerini kullandı.

Arcos, ülkesinin kadınları ve çocukları şiddetten korumaya yönelik çeşitli politikalar yürürlüğe koyduğuna dikkati çekerek, "Şili, 1995'ten bu yana kadın haklarını ilerletmek için önemli adımlar attı ve geçen hafta 'Kadınlar için Barış ve Güvenlik Konulu Üçüncü Ulusal Eylem Planı'nı başlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) üyesi Toledo, yürüttükleri çalışmaların önemine değinerek, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin sadece kurbanları etkilemediğini aynı zamanda tüm toplumu ilgilendiren sosyal bir problem olduğunu söyledi.

Toledo, farkındalık yaratılması konusunda medyanın önemli rol üstlendiğini ifade ederek, medya aracılığıyla bunun toplumsal bir sorun olduğu anlayışının teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Gandhi, cinsiyeti ne olursa olsun herkesin şiddet kurbanı olabileceğini belirterek, "Erkekler ve erkek çocukları da çözümün bir parçasıdır ve eğer bunu gözden kaçırırsanız uzun vadeli özüm yerine sadece geçici çözüm bulmuş olursunuz." dedi.

Depremden etkilenen bölgedeki kadınlara destek

BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, savaş ve kriz dönemlerinde, genellikle en yüksek bedeli kadınların ödediğini vurgulayarak, Filistin temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde çatışmaların kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkisini gözlemleme fırsatı bulduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kadınlar ve kız çocukları üzerinde yarattığı tahribatın çok büyük olduğunu vurgulayan Guimond, "Cinsiyet eşitliği insani yardım faaliyetlerinin merkezinde yer almaya devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Erkan ise Gazze'de yaklaşık 1 milyon kadın ve kız çocuğunun yerinden edildiğini, ölenlerin çoğunluğunu ise kadınlar ve çocukların oluşturduğunu anlattı.

6 Şubat 2023 deprem felaketinin ardından Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'daki çadır ve konteyner kentlerde kadın kooperatif atölyeleri kurduklarına dikkati çeken Erkan, afetlerin ardından dayanışmayı teşvik eden, güvenli alanlar yaratan ve kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen girişimlerin hayati bir rol oynadığını vurguladı.