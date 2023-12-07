Silecek Tamiri Yapan Otomobile Kamyonet Çarptı: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde silecekleri tamir etmek için yol kenarına park eden bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada sürücü Mehmet Aytüre ile annesi Emine Aytüre yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sürücünün arızalanan silecekleri tamir etmek için yol kenarına park ettiği otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada sürücü Mehmet Aytüre ile annesi Emine Aytüre yaralandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya - Alanya kara yolu Kayaburnu köprü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Aytüre seyir halindeki 07 BGM 918 plakalı otomobilinin silecekleri arızalanınca şeride park edip tamir etmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen Şevket Vural idaresindeki 07 ADD 13 plakalı kamyonet kontrolden çıkınca Mehmet Aytüre'nin otomobiline arkadan çarparak yolun ortasında ters döndü. Kazada aracın dışında silecekleri tamir etmeye çalışan Mehmet Aytüre ile araçta yolcu olarak bulunan annesi Emine Aytüre yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Emine Aytüre, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı araçtan çıkartıldı. Bu sırada araçta sıkışan Emine Aytüre'nin cep telefonu çaldı. Kazaya müdahale edenlerden biri arayan kişiye anne ile oğlunun kaza yaptığını, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yaralanan anne ve oğlu kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kamyonet sürücüsü Şevket Vural'ı ifadesi için götürdü. Polis ekipleri araçların kaldırılmasının ardından yolu ulaşıma açtı. (DHA)