Şile Yolu'nda Motosiklet Sürücüsünün Tek Teker Tehlikesi Kamera Kaydında

Şile Yolu'nda Motosiklet Sürücüsünün Tek Teker Tehlikesi Kamera Kaydında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Şile Yolu'nda bir motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerlerken tehlikeli anlar yaşadı. Diğer sürücülerin tepkisini çeken bu olay, bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÜMRANİYE Şile Yolu'nda motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer araçları riske attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şile Yolu Ümraniye yönünde yaşandı. Akan trafikte seyir halindeki motosiklet sürücüsü, uzun süre tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi. O anlar seyir halindeki bir araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletlinin trafikte tek teker üzerinde ilerlediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TOBB'un 'Nefes Kredisi' KOBİ'ler için bu hafta başlıyor! 6 ay ödemesiz 2.5 milyon TL

Nefes kredisi bu hafta başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı

Hamas'tan İsrail'e sürpriz saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.