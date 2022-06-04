Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki operasyon: Rüşvet çarkının görüntüleri dosyaya girdi

ŞİLE Tapu Müdürlüğü'ne yapılan 82 kişinin gözaltına alındığı 2 operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ŞİLE Tapu Müdürlüğü'ne yapılan 82 kişinin gözaltına alındığı 2 operasyonla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Rüşvet çarkının gizli kameralar ile ispatlandığı ve görüntülerin dosyaya girdiği öğrenildi.

Rüşvete konu eylemlerin tespiti ve delil elde edilmesi amacıyla Tapu Müdürü Soner Ç.'nin makam odasına ve memurların çalışma odalarına ses ve görüntü kaydeden kameralar yerleştirildi. Yakalanma riski yüksek işlemlerde rüşvet miktarının değiştiği ve pazarlık yapıldığı kaydedilirken binlerce lira haksız kazanç elde edildiği, şüphelilerin parayı bazen aracı vasıtasıyla aldırdıkları, bazen tokalaşma bahanesiyle, kimi zamansa dolap çekmecelerinde, merdivenlerde, tuvaletlerde aldıkları saptandı. 151 rüşvet eyleminin olduğu belirtilirken  82 şüphelinin yakalandığı, 4'ünün emniyetten serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen 78 şüpheliden aralarında tapu müdürü, müdür yardımcısı, 10 memur ve emlakçıların olduğu 32 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title