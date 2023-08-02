Şile Sofular Köyü'nde Denizde Bulunan Top Mermileri İmha Edildi

Şile Sofular Köyü'nde denizde bulunan top mermileri, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'nın (SAS) aldığı kararla ekipler tarafından imha edildi. Geçen Cuma günü denizde top mermisi olduğunun tespit edilmesinden sonra, SAS timleri tarafından bölgede tarama yapılmıştı. Top mermilerinin çıkarılmasının ardından evlerin ve plajın bulunduğu alanda güvenlik tedbirleri alınmıştı. Tespit edilen 28 top mermisi sabah saatlerinde SAS timleri tarafından imha edildi. Top mermilerinin imha edilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİLE Sofular Köyü'nde denizde bulunan top mermileri, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'nın (SAS) aldığı kararla ekipler tarafından imha edildi. Geçen Cuma günü denizde top mermisi olduğunun tespit edilmesinden sonra, SAS timleri tarafından bölgede tarama yapılmıştı. Top mermilerinin çıkarılmasının ardından evlerin ve plajın bulunduğu alanda güvenlik tedbirleri alınmıştı. Tespit edilen 28 top mermisi sabah saatlerinde SAS timleri tarafından imha edildi.

Top mermilerinin imha edilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Şile Sofular Köyü, Sofular Halk Plajı'nda yüzmeye gelen bir vatandaşın, denizde çok sayıda patlamamış top mermisi gördüğü ihbarı üzerine ortaya çıkmıştı. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) haber verildi. Sahil boşaltılırken, plaja girişler de kapatıldı.İlk gün hava koşulları nedeniyle dalış yapılamazken, 29 Temmuz Cumartesi günü yapılan çalışmalarda sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemelerinde ise, şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlendi. 30 Temmuz Pazar günü dalış gerçekleştiren SAS timi, bahse konu mevkide en az 28 adet top mermisi tespit etti. Bu mühimmatlardan 8 tanesi tespit ve imha için SAS timi tarafından karaya çıkarıldı.Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrasında saat 09: 15'de denizden karaya çıkarılan 28 top mermisi biraraya getirilerek SAS ekipleri tarafından imha edildi.