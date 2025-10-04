Haberler

Şile Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şile Otoyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre tek şeride düştü.

ŞİLE Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza saat 04.30 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan iki kişiyi bulunduğu yerden kurtarırken, sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde O.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü A.A. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeride düşürüldü. Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
