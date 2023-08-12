Şile Otoyolu'nda Tehlikeli Sürüş

Şile Otoyolu'nda seyir halinde olan bir sürücü, aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutarak tehlikeli bir şekilde ilerledi. Arkadaşı ise bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

ŞİLE Otoyolu'nda bir sürücü, seyir halindeyken aracın direksiyonunu ayaklarıyla tuttu. Kendisi ve çevresindekilerin hayatını tehlikeye atan sürücüyü aynı araçtaki arkadaşı kahkahalar atarak kaydetti.

Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sücücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetti. Araçtan kahkahalar yükselirken kimse tehlikenin farkında değildi. Kendisinin, araçtakinin ve çevredekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü uzun süre bu şekilde ilerledi. Tehlikenin farkında olmayan arkadaşları da o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler büyük tepki geçti.