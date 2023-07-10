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ŞİLE Otoyolu'nda Makas Atan Sürücüye 5 Bin 887 Lira Cezası

ŞİLE Otoyolu'nda Makas Atan Sürücüye 5 Bin 887 Lira Cezası

Güncel Haberler

İstanbul Şile Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sürücüye şerit ihlali, makas atmak, yakın takip gibi suçlardan toplam 5 bin 887 lira ceza kesildi.

ŞİLE Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye attığı tespit edilen sürücüye 5 bin 887 lira cezası yazıldı.< İstanbul Şile Otoyolu'nda, 6 Temmuz Perşembe günü otomobiliyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda otoyolda otomobiliyle makas atan sürücünün S.K. olduğu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Sürücü S.K'ye "şerit ihlali yapmak", "makas atmak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak", "yakın takip" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından toplam 5 bin 887 lira ceza yazılırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Şile Güncel Haberler

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