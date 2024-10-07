Şile'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı törenle kutlandı

Şile'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kapsamında Şileli Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. Şile Kent Meydanındaki kutlamalarda folklar gösterileri yapıldı.

Törene, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Hv.Svn Albay Bülent Güvenç, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, siyasi parti temsilcileri, ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya "Şilemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutluyorum. 102 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek ve kahraman ecdadımızı anmak için Şileli Şehitler Anıtı önündeyiz. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimiz zaferlerle, destanlarla dolu şanlı bir geçmişe sahip olmakla beraber acı dolu günler görmüş, varlık ve yokluk mücadelesi vermiştir" dedi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da "Bugün Şile'mizin şanlı tarihinin en önemli tarihi olan düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.