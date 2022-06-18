Şile'deki Ala Kadınlar Plajı mavi bayrak aldı

Yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biri olan Şile Uzunkum Plajı'ndan sonra ikinci mavi bayrak Ala Kadınlar Plajında da dalgalanmaya başladı.

Ala Kadınlar Plajında düzenlenen Mavi Bayrak törenine Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Hv. Svn Albay Hazel Yılmaz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, Turizm işletmecileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Şile bugün ikinci mavi bayrağını Ala Kadınlar Plajında dalgalandırıyor. Bilindiği gibi mavi bayrak uluslararası düzeyde denizlerin temizliğini, sahillerin temizliğini, işletmelerin temizliğini, güvenli plaj olduğunu simgeleyen bir sembol. İstanbul ve ülkemizin dört bir noktasından gelen insanlarımız bu güzelliklerden gönül rahatlığı ile istifade edebilir. İstanbul'un tek mavi bayraklı sahillerine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve bu sayıyı artırmak için mücadele veriyoruz. Amacımız kısa zaman içerisinde farklı plajlarımızda da mavi bayrağımızı dalgalandırmak. Bizler ilçemize gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz. Gülerek geldikleri ilçemizden gülerek ayrılmalarını istiyoruz. Gerekli tüm önlemler tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınmıştır. Ancak kurallara ve uyarılara vatandaşlarımızın uyması için bir çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya da "Mavi bayrak isteyen herkes tarafından alınıp göndere çekilemez. Mevlam bu güzellikleri bizlere armağan etmiş ve bu değerlere sahip çıkmak onları korumak görevimiz. İşte bu güzelliklerden biri olan plajımıza değer katan bu mavi bayrak ilçemizin ikinci mavi bayrağı. Turizm noktasında İlçemizin bir marka değeri olduğunu açıkça ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kaya'nın konuşması sırasında Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerin bot gösterileri törene renk kattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Kaya, "Bu bağlamda vatan toprakları için yurt içi ve yurt dışında görev yapan TSK mensuplarımızın ayaklarına taş değmesin ve vatan için şehit olan tüm şehitlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Şile Turizm Dernek Başkanı Emre Budur ise "Bizler bu ilçede her zaman daha iyi ve daha kaliteli hizmet anlayışımızı sürdürmek zorundayız. İşte bu kalite anlayışı ve ilçemizin doğal güzellikleri bizlere bu şansı yakalama sevincini getiriyor. Ancak bunlar tabii ki girişimlerle olur. Bu konuda emeği geçen belediye başkanımız İlhan Ocaklı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Jeolog Nabi Evren de "Şile yeşili ve mavisiyle bir sevda, bir aşk diyarı. Yeşil ormanlarımız, şalelerimiz, minik göletlerimiz, koru alanlarımız, sahillerimiz adeta bir dantel gibi, oya gibi işlenmiş koylarımız onları dolduran altın sarısı kumlu plajlarımız. Yaz ayarında çok sayıda insanlarımızın faydalandığı plajlarımız.Bu gün çok önemli olduğuna inandığım mavi bayrak hakkına sahip olan Ala Kadınlar Plajı da bu güzelliklerden biridir" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından mavi bayrak Ala Kadınlar Plajı'nda katılımcılarla birlikte göndere çekildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel