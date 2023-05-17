Şile'de yasa dışı balık avlayanlara ceza

ŞİLE'de yapılan denetimlerde yasa dışı avlanıldığı tespit edilen 2 bin 50 balığa el konulurken, yaşadığı avlanan 7 kişiye toplam 197 bin 353 lira para cezası uygulandı.

ŞİLE'de yapılan denetimlerde yasa dışı avlanıldığı tespit edilen 2 bin 50 balığa el konulurken, yaşadığı avlanan 7 kişiye toplam 197 bin 353 lira para cezası uygulandı.

Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, 17 Mayıs Çarşamba gece saatlerinde Ağva'da denetim yaptı. Gece saat 01: 35 sıralarında denetim yapılan bir balıkçı teknesinde yasadışı avlanıldığı tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Türk lirası olan 2 bin 50 Kalkan balığı ele geçirildi. Teknedeki balıklara el konulurken, yaşadığı avlanan 7 kişiye toplam 197 bin 353 lira idari para cezası uygulandı.