Şile'de yasa dışı avlananlara 197 bin 353 lira para cezası

Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın yaptığı denetimlerde yasa dışı avlanıldığı tespit edilen 2 bin 50 balığa el konuldu. Yaşadığı avlanan 7 kişiye toplam 197 bin 353 lira para cezası uygulandı.

ŞİLE'de yapılan denetimlerde yasa dışı avlanıldığı tespit edilen 2 bin 50 balığa el konulurken, yaşadığı avlanan 7 kişiye toplam 197 bin 353 lira para cezası uygulandı.

Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, 17 Mayıs Çarşamba gece saatlerinde Ağva'da denetim yaptı. Gece saat 0135 sıralarında denetim yapılan bir balıkçı teknesinde yasadışı avlanıldığı tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Türk lirası olan 2 bin 50 Kalkan balığı ele geçirildi. Teknedeki balıklara el konulurken, yaşadığı avlanan 7 kişiye toplam 197 bin 353 lira idari para cezası uygulandı. El konulan balıkların Sosyal Yardımlaşma kurumlarına verilmek üzere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teslim edildiği öğrenildi.