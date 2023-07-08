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Şile'de Yağmur Sonrası Mahsur Kalanlar Helikopterle Kurtarıldı

Güncel Haberler

Şile'de kamp yapan iki kişi yağmur sonrası selde mahsur kaldı. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ağaçtaki iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

ŞİLE'DE YAĞMUR SONRASI MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI - 5

Murat SOLAK - Muharrem ÇAM - İSTANBUL DHA - ŞİLE'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

Şile'de kamp yapan iki kişi yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Şile DHA Güncel Haberler

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