ŞİLE'DE YAĞMUR SONRASI MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI - 3

İSTANBUL DHA - ŞİLE'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

Şile'de kamp yapan iki kişi yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki iki kişi helikopter ile kurtarıldı.