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Şile'de Tekne Battı, Balıkçı Mehmet Yalçın Kayboldu

Şile'de Tekne Battı, Balıkçı Mehmet Yalçın Kayboldu
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Şile Limanı'nda sabah saatlerinde battığı belirtilen tekne nedeniyle balıkçı Mehmet Yalçın kayboldu. Ekipler, Yalçın'ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİLE Limanı'nda sabah saatlerinde tekne battı, balıkçı Mehmet Yalçın kayboldu. Ekiplerin kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yalçın (64), Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne denize açıldıktan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle Ayazma Plajı açıklarında battı. Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı. Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Ayrıca bazı balıkçı tekneleri de Sahil Güvenlik ekiplerine destek olmak için arama çalışmalarına katıldı.

Yalçın'ın kaybolduğunu duyan yakınları da olay yerine geldi. Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Mehmet Yalçın'ın eski profesyonel güreşçi olduğu ve lakabının 'Pehlivan' olduğu öğrenildi. Yalçın'ı tanıyan bir vatandaş, "Kendisi sportmen biri. Pehlivan Mehmet olarak tanırız. Her türlü arama kurtarma çalışmalarında en önce giderdi. Hatay depreminde olduğu gibi. Sabah saatlerinden bu zamana kadar haber alınamamasından dolayı şaşkınlık yaşıyoruz" dedi.

DENİZE AÇILDIĞI ANLAR KAMERADA

Mehmet Yalçın'ın sabah saatlerinde tekneyle denize açıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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