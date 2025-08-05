Şile'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 19 Gözaltı: 13 Tutuklama

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Şile'de düzenlenen operasyonda suç örgütü faaliyetlerine karışan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İdris Keskin'in liderliğindeki örgüt, nitelikli yağma, yaralama, tefecilik ve rüşvet gibi suçlarla anılıyor.

Şile'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Şile ve çevresinde İdris Keskin'in elebaşılığını yaptığı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "tefecilik", "rüşvet" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 13 farklı eyleme karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklanmaları, 2'si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelilerden 13'ünün tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İdris Keskin elebaşılığındaki suç örgütünün faaliyetleri kapsamında 22 şüphelinin "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "tefecilik", "rüşvet" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 13 farklı eyleme karıştıkları belirlenmişti.

Birinin Kartal Cezaevinde infaz koruma memuru olduğu ve birinin de Kartal Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu tespit edilen şüphelilerden 19'u, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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