Şile'de Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı

Şile'de Seyir Halindeki Kamyonda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Şile yolunda seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun lastiklerinden çıkan alevler, kısa sürede dorsesini sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ŞİLE yolunda seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede kamyonun dorsesini sardı. İtfaiye ekiplerinşn söndürdüğü yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın saat 11: 30 sıralarında Şile Üvezli Köyü yolunda çıktı.İddiya göre seyir halindeki hafriyat kamyonunun arka lastiklerinden alevler yüskselmeye başladı. Sürücü alevleri farkederek aracı emniyet şeridine çekti ardından da kamyonun kupasını dorsesinden ayırdı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Jandarma ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında kamyonun dorsesinde hasar meydana geldi.Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
