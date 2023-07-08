Şile'de Selde Mahsur Kalan İki Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Şile'de yaşanan sel felaketinde mahsur kalan iki kişi, helikopterle kurtarıldı. Yağmur sonrası dere yatağının yükselmesiyle mahsur kalan kişiler, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları ekiplerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞİLE'de yağmur sonrası oluşan selde mahsur kalan iki kişinin helikopter ile kurtarıldığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.

Şile Hacılı Mahallesi'ne araçlarıyla gelen bir kadın 2 kişi, dere yatağı kenarında çadır kurarak burada kaldı. Gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından dere yatağının yükselmesiyle mahsur kalan iki kişi bir ağaca çıktı. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yüksek debi nedeniyle mahsur kalanlara dereden ulaşılamadı.

Bunun üzerine helikopterli kurtarma operasyonu yapıldı. Sahil güvenlik helikopterinden iple sarkan görevli mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılan 2 kişi, Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Mahsur kalanların helikopterle kurtarıldığı anlar, ekiplerin kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ağaçta mahsur kalan kişi, Sahil Güvenlik helikopterinden iple sarkan görevli tarafından kurtarılıyor.