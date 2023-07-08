Şile'de Selde Mahsur Kalan İki Kişi Helikopterle Kurtarıldı

ŞİLE'de yağmur sonrası oluşan selde mahsur kalan iki kişinin helikopter ile kurtarıldığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.Şile Hacılı Mahallesi'ne araçlarıyla gelen bir kadın 2 kişi, dere yatağı kenarında çadır kurarak burada kaldı. Gece saatlerinde başlayan yağmurun ardından dere yatağının yükselmesiyle mahsur kalan iki kişi bir ağaca çıktı. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yüksek debi nedeniyle mahsur kalanlara dereden ulaşılamadı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şile Güncel Haberler