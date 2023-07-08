Şile'de Selde Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Şile'de yaşanan sel felaketi sonrası mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. İhbar üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ŞİLE'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.< Şile Hacılı Mahallesi'ne dün Beyoğlu'nda gelen araçlarıyla gelen bir kadın 2 kişi dere yatağı kenarında çadır kurarak burada kaldı.