Şile'de Selde Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı
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Şile'de yaşanan sel felaketi sonrası mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Yağmurun etkisiyle dere yatağının yükselmesi sonucu ağaca çıkan kişilere jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Ancak yüksek debi nedeniyle dereden ulaşım sağlanamayınca helikopterli kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ŞİLE'de yağmur sonrası selde mahsur kalan iki kişi helikopter ile kurtarıldı.Şile Hacılı Mahallesi'ne dün Beyoğlu'nda gelen araçlarıyla gelen 2 kişi dere yatağı kenarında çadır kurarak burada kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel