Şile'de Selde Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Şile'de yaşanan sel felaketi sonrası mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı. Yağmurun etkisiyle dere yatağının yükselmesi sonucu ağaca çıkan kişilere jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Ancak yüksek debi nedeniyle dereden ulaşım sağlanamayınca helikopterli kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.