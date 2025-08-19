Şile'de Sahile Vuran Mühimmat İmha Edildi

Şile'de Sahile Vuran Mühimmat İmha Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile Balibey Mahallesi'nde sahile vuran ve mühimmat olduğu değerlendirilen cisim, ekipler tarafından kontrol altına alınıp imha edildi.

Şile'de sahile vuran ve mühimmat olduğu değerlendirilen cisim ekipler tarafından imha edildi.

Balibey Mahallesi Kırandere Plajı'nda deniz kenarında görülen ve vatandaşlar tarafından roket başlığına benzetilen cisim için yetkililere ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra cismi kontrollü şekilde imha etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü

Camiyi sabah namazında kurşuna tuttular: Çok sayıda can kaybı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.