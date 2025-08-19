Şile'de Sahile Vuran Mühimmat İmha Edildi

Şile'de sahile vuran ve mühimmat olduğu değerlendirilen cisim ekipler tarafından imha edildi.

Balibey Mahallesi Kırandere Plajı'nda deniz kenarında görülen ve vatandaşlar tarafından roket başlığına benzetilen cisim için yetkililere ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra cismi kontrollü şekilde imha etti.