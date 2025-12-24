Haberler

Şile'de iş yerine patlayıcı atılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şile'de bir iş yerine patlayıcı madde atan ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, diğer şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor.

Şile'de bir iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Kasım'da gece saatlerinde Ağva Mahallesi'ndeki Naim G'ye ait iş yerine gelen bir kişinin patlayıcı atıp kaçmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların bağlantılarının araştırılması için telefonlarına başsavcılık kararıyla el konuldu.

İş yerindeki bir kişiyi tehdit eden ve hakkında başsavcılıkça yakalama kararı çıkartılan U.E. Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "Şile ilçesine girmemek", "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şüpheli U.E'nin ise "yağma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Patlayıcı madde atan kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

Aşiret lideri oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten 'Yok artık' dedirten altın tahmini

İslam Memiş'ten "Yok artık" dedirten altın tahmini
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

Aşiret lideri oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu