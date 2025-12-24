Şile'de iş yerine patlayıcı atılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Şile'de bir iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Kasım'da gece saatlerinde Ağva Mahallesi'ndeki Naim G'ye ait iş yerine gelen bir kişinin patlayıcı atıp kaçmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların bağlantılarının araştırılması için telefonlarına başsavcılık kararıyla el konuldu.

İş yerindeki bir kişiyi tehdit eden ve hakkında başsavcılıkça yakalama kararı çıkartılan U.E. Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "Şile ilçesine girmemek", "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şüpheli U.E'nin ise "yağma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Patlayıcı madde atan kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.