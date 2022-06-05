Şile'de kitabe heyecanı - Haberler

ŞİLE'de Bozgoca Camii'nden çalınan El-Hacc İbrahimzade Hurşid Beğ kitabesi geri alındı. Kitabeyi hatırladıklarını belirten Şileliler, geri getirilmesini beklediklerini ifade etti. Bozgoca köyünde oturan Rüstem Özleş, "Bir balıkçı tarafından kitabe çalınıp götürülüyor. Kitabeyi ben hatırlıyorum. Kitabenin getirilmesini istiyoruz" dedi.

Şile Bozgoca Köyü'ndeki camiye ait El-Hacc İbrahimzade Hurşid Beğ Kitabesi yasadışı yollardan yurtdışına kaçırıldı. Hollanda'da 17 Eylül 2021'de açık arttırma ile müzayedede satıldı. Şile Başsavcılığı, kaçak yollardan yurtdışına kaçırılan kitabe ile ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında tarihi kitabenin Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Hollanda, Türkiye'nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iadesine karar verdi. Kitabe, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Kitabenin bulunduğu haberini alan Bozgocalı köylüler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tarihi kitabenin köylerine geri getirilmesini istedi.

"KİTABENİN GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Demirören Haber Ajansı / Güncel