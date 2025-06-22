Şile'de Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Haziran'da Ayazma Plajı'nda denize giren 22 yaşındaki yabancı uyruklu Saif Eddün Alobaid kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmalarının ardından Alobaid'in cesedi bulundu ve morga kaldırıldı.

Şile'de önceki gün denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Ayazma Plajı'nda 20 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra kaybolan yabancı uyruklu Saif Eddün Alobaid'in (22), ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Alobaid'in cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Denize giren 3 kişiden 1'i kaybolmuştu

Ayazma Plajı'nda 20 Haziran Cuma günü denize giren yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi boğulma tehlikesi geçirmişti.

Bir kişi kendi çabasıyla kurtulurken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla 1 kişi daha kurtarılmış, Saif Eddün Alobaid ise denizde kaybolmuştu.

Kayıp gencin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
İran'dan ABD'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek

İran geri adım atmıyor! Trump'ı kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin vurduğu nükleer tesis 2 gün önce boşaltılmış

2 gün önce kaydedilen uydu fotoğrafı Trump'ı küplere bindirecek
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Türkiye'den ABD'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

Türkiye'den ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilk tepki
Ne gol ama! Kenan Yıldız örümcek ağlarını aldı

Ne gol ama! Milli yıldızımız örümcek ağlarını aldı
Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor

Pogba futbola yeniden döndü! Yeni takımına salı günü imza atıyor
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.