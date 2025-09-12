Şile'de Kadın Polise Başörtüsünden Hakaret Eden Şüpheliye İddianame

Şile'de karakoldaki nöbetçi kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kadın polis memurunun, görevi başındayken bir zanlının başörtüsü üzerinden kendisine hakaret ettiği yönünde yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki polis memurunun beyanına yer verildi.

Müşteki polis memuru beyanında, nöbet kulübesinde görev yaparken H.Ö'nün binanın telleri arasında kalan çiçekleri kopardığını gördüğünü, bunun üzerine kulübeden çıkarak şüpheliye "Buyurun beyefendi" diye seslendiğini anlattı.

Şüphelinin kendisine küçümser bir tavırla bakarak, yürümeye devam ettiğini belirten polis memuru, şunları aktardı:

"Sonrasında nöbet kulübesinin arkasında kalan tellerin yanına gelerek elleriyle telleri sarsmaya başladı. Kanaatimce içeri girmeye çalışıyordu. Kendisine, 'Uzaklaş buradan.' dedim. Bunun üzerine şahıs beni küçümser bir şekilde süzmeye devam etti. Bana, 'Biz uzaklaştık zaten, bir siz kaldınız. Sen önce başındaki eşarbı çıkart. Ülke sizin gibiler yüzünden bu halde.' dedi ve yürümeye başladı."

Şüpheli H.Ö. ise ifadesinde, alkol aldığını, bu nedenle sağlıklı düşünme yetisinin zayıfladığını, bahse konu olayda memurların kılık kıyafetinin değiştiğini söylemeye çalıştığını, ancak bu esnada hangi cümleleri kurduğunu hatırlamadığını ve güzel ifade edemediğini belirterek, mahcubiyet yaşadığını anlattı.

İddianamede, tutanaklar ve dosya kapsamındaki diğer belgelerle değerlendirildiğinde zanlının kamu görevi yapan müştekiye vazifesinden dolayı hakaret ettiği bildirildi.

Şüpheli H.Ö'nün, "kamu görevlisine görevinden dolayı ve mağdurun mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uymasından dolayı hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmesi için Şile Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olay

Şile'de bir kadın polis memuru, 30 Temmuz'da görev yaparken bir şüphelinin, başörtüsü üzerinden kendisine hakaret ettiği yönünde savcılığa şikayette bulunmuştu.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "kamu görevlisine hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, H.Ö. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Şile Adalet Sarayı'na götürülmüştü.

Zanlı, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, sorgu sonrası H.Ö'nün serbest bırakılmasına karar vermişti.