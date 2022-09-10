Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı Güncel Haberler İstanbul Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. İstanbul Şile'de İSKİ'nin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. İSKİ ekiplerinin Çavuş Mahallesi Aslan Sokak'taki atık su kazı çalışması esnasında iş makinesi doğal gaz servis borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti. Gazın kesilmesiyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin çalışması sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Metin Tokgöz İstanbul Şile İSKİ Güncel Haberler

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