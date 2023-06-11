Şile'de İnşaat Alanında Yangın Çıktı

ŞİLE'de inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Çavuş Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.