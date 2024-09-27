Şile'de İki TIR Çarpıştı, Yaralılar Var

-ŞİLE Avcıkoru mevkiinde iki TIR çarpıştı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel