Şile'de İki TIR Çarpıştı, Yaralılar Var
Şile'nin Avcıkoru mevkiinde meydana gelen TIR kazasında iki TIR çarpıştı. Olayda yaralıların olduğu bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahale çalışmaları devam ederken, kazanın nedenine yönelik incelemeler de sürüyor.
-ŞİLE Avcıkoru mevkiinde iki TIR çarpıştı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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