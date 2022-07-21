Şile'de hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki 4 kadın yaralandı Şile'de, hafriyat kamyonunun otomobile çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Şile'de, hafriyat kamyonunun otomobile çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Şile'den İstanbul istikametine seyir halindeki Murat Özdemir idaresindeki 34 KL 1156 plakalı hafriyat kamyonu, Sofular Sapağı'na yaklaştığı sırada yolda bulunan kavşaktan dönüş yapmaya çalışan 34 ZK 4895 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 4 kadın yaralandı. Kaza yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 4 kadın ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Metin Tokgöz - Güncel Güncel Haberler

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