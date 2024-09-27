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Şile'de Hafriyat Kamyonu Çarpışması: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Şile'de Hafriyat Kamyonu Çarpışması: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Şile'de iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Şile'de iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcıkoru Mahallesi Kömürlük yolunda İbrahim Halil Demir yönetimindeki 34 KU 0907 plakalı hafriyat kamyonu ile Recep Deveci idaresindeki 34 KAA 470 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Demir ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonlardan birinin kupasının koptuğu kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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