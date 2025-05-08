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Şile'de Göçük: 1 İşçi Kurtarıldı

Şile'de Göçük: 1 İşçi Kurtarıldı
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Şile'de İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 42 yaşındaki bir işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ŞİLE'de İSKİ ekiplerinin caddede yürüttüğü alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şile, Çavuş Mahallesi Asya Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. O sırada kepçenin kazdığı kanalda çalışan 42 yaşındaki Mehmet T. toprak altında kaldı.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçük altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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