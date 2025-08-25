Şile'de Eğlence Mekanında Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Şile'de bir eğlence mekanında tartışan bir çift, takip edildikleri karavanda sopalarla saldırıya uğradı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

ŞİLE'de bir eğlence mekanında tartıştıkları çifti, olay sonrasında kaldıkları karavana kadar takip eden bir grup, sopalarla saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yaşanan kavga, karavan kampındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Şile Doğancılı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında oturan çift ile başka bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay sonrasında çift, kaldıkları karavana döndü. Tartıştıkları kişiler, çifti takip ederek karavanın bulunduğu kamp alanına geldi. Grup, burada çifte sopalarla saldırdı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kavgada 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında karavan kampının güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, kimlikleri tespit edilen S.A., A.A., F.B., M.Y. ve K.C.D. isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, S.A., A.A. ve F.B. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y. ve K.C.D. isimli şüphelilerin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

