Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu
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İstanbul Şile'de serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerini arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Şile'de serinlemek için denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğerini arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İmrenli Plajı'nda denize giren Beytullah Can Arslan (24) ile Deniz Baran Çiçek (22) bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun farkedilmesi üzerine bölgeye sağlık, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları aramada Beytullah Can Arslan'ı denizden çıkardı. Sağlık ekiplerince Şile Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin kaybolan Çiçek'i arama çalışmaları devam ediyor.
Sağlık ekipleri plajda bekletiliyor.