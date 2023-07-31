Şile'de Denizde Mühimmat Bulundu

Şile'de denizde çeşitli mühimmatlar bulunması üzerine İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, '30 Temmuz 2023 günü Dz. K.K. SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup, tespit edilen mühimmatlardan karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için karaya çıkarılmıştır' denildi.

Şile'de denizde çeşitli mühimmatlar bulunması üzerine İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "30 Temmuz 2023 günü Dz. K.K. SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş, bahse konu mevkide en az 28 adet mühimmat tespiti yapılmış olup, tespit edilen mühimmatlardan karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 tanesi teşhis ve imha için karaya çıkarılmıştır" denildi.

Şile'de Sofular Mahallesi mevkiinde denizde eski zamanlardan kalma mühimmatlarında bulunması üzerine İstanbul Valiliği tarafından açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamada "28 Temmuz 2023 tarihinde saat 09.00 sularında Şile İlçesi Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair alınan ihbar sonrası bölge güvenlik çemberine alınmış, ancak hava şartları nedeniyle dalış faaliyeti yapılamamıştır. 29 Temmuz 2023 günü icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta 1 - 1 buçuk metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edilmiştir. Dz. K.K. SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin Top Mermisi olduğu belirlenmiştir. 30 Temmuz 2023 günü saat 10.00 Dz.K.K. SAS Grup Komutanlığı SAS timi tarafından dalış icra edilmiş bahse konu mevkide en az 28 (yirmi sekiz) adet mühimmat tespiti yapılmış olup tespit edilen mühimmatlardan, karaya çıkarılması mümkün vaziyette olan 8 (sekiz) tanesi teşhis ve imha için Şile Nöbetçi Savcısı onayı dahilinde SAS timi tarafından SAS Grup Komutanlığı'na intikal ettirilmek üzere karaya çıkarılmıştır. SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti sürmekte olup tespit edilen mühimmatın imha işlemi, bin 200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınmasına müteakip 02 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL