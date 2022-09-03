Şile'de denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu Güncel Haberler Şile'de dün denize girdikten sonra kaybolan Deniz Baran Çiçek'in (22) cesedine ulaşıldı. Şile'de dün denize girdikten sonra kaybolan Deniz Baran Çiçek'in (22) cesedine ulaşıldı. İmrenli Plajı'nda dün Beytullah Can Arslan (24) ile denize girdikten sonra kaybolan Deniz Baran Çiçek'in bulunması için dün akşam ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında Çiçek'in cesedine ulaşıldı. Ceset, incelemelerin tamamlanmasının ardından Şile Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayda kaybolan Beytullah Can Arslan denizden çıkarılmış ama hastanede hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Metin Tokgöz Şile Güncel Haberler

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