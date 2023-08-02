Şile'de Denizde Bulunan Mühimmatlar İmha Ediliyor

Şile'nin Sofular Mahallesi plajında tespit edilen en az 28 mühimmat, Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) tarafından imha ediliyor.

Şile'nin Sofular Mahallesi plajında geçtiğimiz günlerde tespit edilen en az 28 mühimmat, Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) tarafından imha ediliyor.

İstanbul'un Şile ilçesi Sofular Mahallesi plajında denize giren vatandaşlar tarafından mühimmat görülmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı ve en az 28 adet mühimmat olduğu tespit edilmişti. SAS timleri tarafından bölgede tarama faaliyeti devam ederken, tespit edilen mühimmatın imha işlemi için, bin 200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınması sonrasında çalışma başlatıldı. - İSTANBUL