Şile'de Çift ve Arkadaşlarına Sopalı Saldırı: Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Şile'de bir eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından dışarıda oturan çift ile arkadaşlarına sopalı saldırı gerçekleştirildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şile'de bir grubun tartışma yaşadıkları çift ve arkadaşlarına yönelik sopalı saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Doğancılı Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta gece saatlerinde bir eğlence mekanında oturan çift ile başka bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sonrasında mekandan ayrılan çift arkadaşlarıyla konakladıkları karavana geldi.

Çift, arkadaşlarıyla karavanın önünde oturdukları sırada, mekanda tartışma yaşadıkları grubun sopalı saldırısına uğradı.

Kavgada, bir kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin yapılan şikayet üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, çiftin ve arkadaşlarının sopayla saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, saldırganların masada oturan çift ve arkadaşlarının yanına gelmeleri, sopalarla bu kişilere vurmaları yer aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
