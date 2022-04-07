Şile'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü - Haberler

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Şile'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü

AA - Adem Koç - Güncel
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Şile'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü

Şile'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ardından intihar girişiminde bulundu.

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - Şile'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ardından intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Gözde Ç'yi araçla Şile'ye götürdü.

Yeşilvadi bölgesinde eşi Gözde Ç'yi bıçaklayan Mustafa Ç, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözde Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Gözde Ç'nin cesedi morga götürüldü.

Ağır yaralanan Mustafa Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.

AA / Adem Koç - Güncel

İntihar, Şile, Güncel, Haberler

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