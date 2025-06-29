Şile'de Başlıca Hayvan Kaosu: Caddede Gezen Büyükbaşlar Trafiği Tehdit Etti
Şile'de Kumbaba Caddesi'nde başıboş dolaşan 5 büyükbaş hayvan, trafiği tehlikeye düşürdü. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde hayvanların marketin dışındaki sebzeleri yediği anlar da yer alıyor.
Şile'de caddede araçların arasında başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kumbaba Caddesi'nde yolun ortasında başıboş şekilde dolaşan 5 büyükbaş hayvan, trafiği tehlikeye düşürdü.
Araçların arasında gezen hayvanları gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.
Görüntülerde, hayvanların yolda başıboş şekilde ilerledikleri, ardından bir marketin dışarıda bulunan reyonundaki sebzeleri yedikleri anlar yer alıyor.