Şile'de Başlıca Hayvan Kaosu: Caddede Gezen Büyükbaşlar Trafiği Tehdit Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile'de Kumbaba Caddesi'nde başıboş dolaşan 5 büyükbaş hayvan, trafiği tehlikeye düşürdü. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde hayvanların marketin dışındaki sebzeleri yediği anlar da yer alıyor.

Şile'de caddede araçların arasında başıboş halde gezen büyükbaş hayvanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kumbaba Caddesi'nde yolun ortasında başıboş şekilde dolaşan 5 büyükbaş hayvan, trafiği tehlikeye düşürdü.

Araçların arasında gezen hayvanları gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.

Görüntülerde, hayvanların yolda başıboş şekilde ilerledikleri, ardından bir marketin dışarıda bulunan reyonundaki sebzeleri yedikleri anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.