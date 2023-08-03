Şile'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermileri bulundu

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, Şile Sofular Halk Plajı açığında bulunan mühimmatlara ilişkin bilgi vererek, "29 Temmuz'da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk Plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cisim bulunduğu rapor edilmiş, bölgeye sevk edilen Su Altı Savunma (SAS) komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır. Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında sualtı arama faaliyeti icra edilmiş ve toplam 28 adet 2'nci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edilmiştir. Söz konusu mühimmatın 11 tanesi SAS Grup Komutanlığına getirilmiş, 17 tanesi dün kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir" diye konuştu.

'ŞİLE'DE TEHDİT OLUŞTURAN BİR DURUM YOK'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen top mermilerinin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun da bulunmadığını aktardı.