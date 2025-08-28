Şile Cezaevi Kütüphaneye Dönüşüyor, Ancak Hizmete Açılmıyor

MÜTEAHHİT Mehmet Faruk Sürmeli, "İstanbul'daki Şile Cezaevi'nin 2021 yılında restore ederek kütüphaneye dönüştürdük. Aynı kampüs içerisinde yer alan gençlik merkezini ise 2022 yılında tamamlandık. Ancak aradan geçen yıllara rağmen her iki proje de belediyeden ödeme alamadığımız için hala hizmete açılamadı" dedi.

Geleneksel taş mimari ile restore edilen cezaevine yönelik Sürmeli, "Şile Belediyesi tarafından bize ödeme yapılmadı. Bu yüzden alacaklarımızı tahsil edemedik ve resmi kabul işlemlerini yapamıyoruz. Bu durum projelerin hizmete açılmasını engelliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılına girerken bu tarihi yapıların bir an önce hayata geçirilerek gençlerimize faydalı hale gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sürmeli, "Yetkililerden gerekli adımları atmalarını talep ediyorum. İlk kez bir cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor. Ancak bürokratik ve mali sıkıntılar nedeniyle, gençlerin hizmetine sunulması planlanan bu projeler yıllardır kapalı durumda bekletiliyor" ifadelerini kullandı.