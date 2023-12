Şile Belediyesi Toprak Ana Günü Etkinliği Düzenledi

ŞİLE Belediyesi tarafından Toprak Ana Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Şile'nin köylerinde yetişen doğal ürünler tüketicilerin ilgi odağı oldu.

Slow Food hareketi kapsamında her yıl 10 Aralık'ta kutlanan iyi, temiz, adil gıda ve sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yapıldığı Toprak Ana Günü'nde, Şile Belediyesi bir etkinlik düzenledi. Türkiye'nin aktif olarak Slow Food Earth Market tesciline sahip, geleneksel ve doğal tarım ile üretilen sebze ve meyvelerin aracısız halkla buluştuğu pazarların başında gelen Şile Yeryüzü Pazarı, birbirinden renkli atölyelerde ziyaretçiler, doğal ürünleri tadarken alışveriş yaparak üreticilere de ekonomik destek sağladı.

Gazeteci ve program yapımcısı İrfan Donat moderatörlüğünde, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı, Peynir Ustası ve Üreticisi İlhan Koçulu, Şile Kestane Balı Üreticisi Engin Kuş, Şile Kestane Balı Sirkesi Üreticisi Fatma Çetin'in katılımlarıyla yerel üretimin ve sürdürülebilir tarımın önemi üzerine bir söyleşi düzenlendi. Üreticilerin ve akademisyenlerin deneyimleri ve görüşleri ile devam eden söyleşide, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi'nin tarımsal projeleri hakkında bilgi verdi.

ATÖLYELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ziyaretçiler atölyelerde, Balkabaklı Ekler, Kıtırlı Pancar Çorbası hazırlarken aynı zamanda farklı stantlarda Balkabaklı Rulo Pasta, yöresel yeşilliklerle yapılmış doğal çörekler, Kestane ballı ve fındıklı ev baklavası, kabalı börek, keşkek, ekşi mayalı köy ekmeği gibi yiyecekler de ilgi odağı oldu.

"DOĞALLIĞIMIZ EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı "Her yıl düzenlediğimiz Toprak Ana Günü etkinliğimize yerel üreticilerimizle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Ancak yer yüzü pazarımız sadece bugün değil her hafta Cuma, Pazar günleri kendi yerinde yerel üreticilerimizin yetiştirdiği doğal ürünler burada tüketicilerini bekliyor. Doğal ürünlere rağbetin her geçen gün arttığı ve önemini bir kere daha anladığımız şu süreçte doğal ürünlerin ne derece önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bu etkinlikler sayesinde doğal ürünlere olan ilginin her gün arttığını görmekteyiz. Bu pazarda yerli üreticilerimizin kendi topraklarında, bahçelerinde yetiştirdiği ve asla katkısı olmayan doğal ürünler bu pazarda sergilenip satışa sunulmakta. Bizim amacımız doğal üreticinin yanında olmak ve etkinliklerin kapsamını daha da büyüterek üreticimizin ekonomisine destek sağlamak. İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olan Şile bezimizden sonra, Şile adına ikinci coğrafi işaretimizi Şile kestane balımıza aldık. Şile kestane balımız da İstanbul'un gıda alanındaki ilk coğrafi işaretli ürünü oldu. Şile olarak İstanbul'un ilk iki coğrafi işaretli ürününe sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Şile palamudumuza ve Şile kestane balı sirkemize de inşallah coğrafi işaret alma çalışmalarımız sürüyor" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN ÖNEMİ KATILIMCILARA ANLATILDI

Şile Kent Bostanı Projesi'nin de yakında hizmete açılacağını belirten Başkan Ocaklı, "Şile Kent Bostanımızı ziyaret eden misafirlerimiz geleneksel tarımın tüm aşamalarını deneyimleyip kendi mahsullerini üretebilecekler" ifadelerini kullandı.

Şile Yeryüzü Pazarı üreticilerinden alınan ürünlerle hazırlanan Şile'ye özgü öre tatlısı ve tarhana çorbası, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından etkinliğe katılanlara ikram edildi. Etkinlik gün boyu devam ederken Şile Yeryüzü Pazarı'nda doğal ürünlere ilgi yoğun oldu.