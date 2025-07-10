Şile Belediyesi'ne Operasyon: Başkan ve 6 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası

Dünya bunu konuşuyor! Ancelotti'ye hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler

Meclis'te 'baklava' gerilimi! İkram etmek isteyince ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.