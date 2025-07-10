Şile Belediye Başkanı Kabadayı ve 6 Şüpheli Gözaltında

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüphelinin gözaltına alındığı Şile Belediyesine yönelik soruşturmanın, 6 kişinin ihbarcı olması üzerine başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın 1'i gizli olmak üzere, toplam 6 tanığın ihbarları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılığa başvuran inşaat işleriyle uğraşan iş insanının, Belediye Başkanı Kabadayı'ya yönelik ihbarda bulunduğu bildirildi.

İş insanı olan tanık beyanında, CHP geldiğinde bazı şeylerin düzeleceğine inandığını, CHP'li bir belediyenin gelmesiyle birlikte artık usulsüzlük olmayacağını düşündüğünü ancak belediye başkanının kendilerinden para istemesinin bir CHP'li olarak vicdanına dokunduğunu söylediği öğrenildi.

Bu durumu kendine yediremediğini ve vatandaşlık görevini yapmak için müracaatta bulunduğu belirten tanığın, yaklaşık 1 yıl önce Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte kendisiyle aynı inşaat işi yapan arkadaşının, kendi ofisinde iskan alımı için Kabadayı'ya 300 bin lira rüşvet verdiğini ve bu rüşvet pazarlığına bizzat şahit olduğunu iddia ettiği bildirildi.

Otel sahibi olan bir diğer tanığın ise otel ruhsatı için belediyeye 8 milyon lira rüşvet verdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.