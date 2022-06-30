Şile açıklarındaki teknede 59 kaçak göçmen yakalandı ŞİLE Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı devriye ekipleri, Kurfallı Plajı açıklarında teknede 59 kaçak göçmen yakaladı. ŞİLE Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı devriye ekipleri, Kurfallı Plajı açıklarında teknede 59 kaçak göçmen yakaladı. Devriye görevi yapan TCSG-910 sahil güvenlik botu, Ağva Mahallesi Kurfallı Plajı açıklarında, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Miray-1 isimli tekne içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Tekneyi durduran ekipler, 59 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ifadeleri alınmak üzere Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülürken, Miray-1 isimli özel tekne komutanlığın limanına bağlandı. Teknenin Romanya'ya gitmek için denize açıldığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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