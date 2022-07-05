Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ulukent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silah ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.

Olayda 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title