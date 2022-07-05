Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Ulukent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silah ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü.
Olayda 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.
AA / İsmail Şen - Güncel