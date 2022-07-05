Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Ulukent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silah ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. AA / İsmail Şen - Güncel Elazığ Güncel Haberler

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