Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Ardından iki grup kavgaya devam etti. Kavga sırasında Emir K., önce darp edildi daha sonrada sırt kısmından bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı Emir K. ve ismi öğrenilemeyen kişi arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emir K'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında pompalı tüfeğe ve tabanca ait boş kovanlar ele geçirdi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Adana kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title