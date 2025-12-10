Haberler

Konya'da terör örgütü üyesi hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Güncelleme:
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Y.A., Seydişehir'de Jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan bir şüpheli Seydişehir'de yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Y.A. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Seydişehir kırsal mahallesinde yaptığı titiz takip sonucu evinde göz altına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Y.A, işlemlerin ardından Seydişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Haberler.com
